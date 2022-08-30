La Repubblica: в ФРГ готовы обсуждать введение предельных цен на российский газ

Германия собирается обсуждать возможность принятия предельных цен на газ из России. Об этом пишет итальянская La Repubblica.

В публикации указали, что о готовности ФРГ к диалогу написал вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек в чате министров энергетики стран Евросоюза (ЕС). При этом итальянский министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани заявил, что случившееся является «историческим результатом».

По словам Чинглани, обсуждение должно сдвинуться с мертвой точки после 7 сентября, когда итальянские специалисты представят предложения Нидерландам, которые выступили против принятия предельных цен.

В публикации указали, что Нидерланды могут изменить свою позицию, так как страна уже испытывает серьезные последствия энергокризиса в своей экономике.

В середине августа в интервью Financial Times глава германского Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер заявил, что Германии необходимо сократить потребление газа на 20% ради того, чтобы избежать ограничений предстоящей зимой. По его словам, если ограничения будут вводиться, то этим вопросом будет заниматься именно BNA.