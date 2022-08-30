Песков заявил, что поставкам газа в Европу, кроме технологических проблем, ничто не мешает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжает оставаться надежным поставщиком газа в Европу, каких-либо проблем, помимо технологических, для прокачки топлива сейчас нет. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

Так Песков ответил на вопрос, существуют ли гарантии возобновления прокачки газа по «Северному потоку» после окончания трехдневной профилактики.

«Есть гарантии того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничто не мешает», — обратил внимание пресс-секретарь российского главы государства.

Также Песков добавил, что Россия, по-прежнему, готова выполнять все свои обязательства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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