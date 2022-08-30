Власти захотели создать механизм гарантированного спроса на российский софт

Правительство совместно с крупнейшими российскими производителями и потребителями ПО решили создать механизм гарантированного спроса на софт, который должен прийти на замену западным аналогам. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

24 августа в Минцифры прошло совещание, на котором представители профильных IT-ассоциаций и чиновники обсуждали принцип работы индустриальных центров компетенций и центров компетенций разработки, которые должны стимулировать развитие рынка отечественного софта, отметил источник издания.

Другой источник добавил, что в 2022 году в бюджет заложено 4,5 млрд рублей в виде грантов на разработку софта. При этом по состоянию на май 2022 года было подано 178 заявок на 22,1 млрд рублей. Однако проблема заключается в том, что разработчики редко когда могут защитить свою заявку. Поэтому новый механизм должен обеспечить разработчиков как заказчиками, так и госинвестициями.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что идея по созданию механизма стимулирования вполне логична. Однако есть риск того, что заказчик может ограничить техзадание своим пониманием, как должно работать ПО на предприятии. То есть могут уменьшиться требования к продукту. Кроме того, важно изменить и нормативную базу, так как большинство программ сейчас заточено под Windows и не совместимо с отечественными операционными системами.

24 августа «Коммерсант» писал, что к 2024 году расходы госсектора на российское программное обеспечение (ПО) вырастут в 3,4 раза по сравнению с показателями последних трех лет, достигнув уровня 650 млрд рублей и выше. При этом доля расходов госкомпаний на отечественный софт составит 80% от всех затрат на IT.