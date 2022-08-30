Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тренер Гладилин считает, что возможное поражение «Текстильщика» от 2DROTS не станет... 12:54
В Польше заявили, что страна чувствует самые худшие последствия от санкций против РФ 12:53
Представитель Кремля Песков: надеемся, что миссия МАГАТЭ состоится 12:53
Песков: Путин обсудит проблему калининградского транзита с Алихановым 1 сентября 12:51
Канделаки анонсировала аналог шоу «Самый умный» 12:49
В США рассказали о возможностях термоядерной бомбы стелс-бомбардировщика B-2... 12:49
Китай призвал Японию отказаться от пути «военной экспансии» и уважать интересы... 12:47
Агент Секретной службы США подал в отставку из-за подозрений в халатности во... 12:45
Экс-защитник «Спартака» Жиго заявил, что судейство в России лучше, чем во... 12:44
Американец отправился в отель к проститутке во время медового месяца и был... 12:44

Польша под влиянием санкций примет «бюджет на трудные времена»

close
100%
Agencja Gazeta/Reuters

Правительство Польши на 2023 год примет «бюджет на трудные времена» в связи с тем, что антироссийские санкции оказали негативное воздействие на экономику страны. Об этом заявил руководитель канцелярии премьера республики Михал Дворчик в эфире Польского радио.

По его словам, сейчас экономическая ситуация сложна не только в Польше, но и во всей Европе. Дворчик заявил, что инфляция и рост цен энергоресурсы якобы спровоцированы проведением Россией специальной военной операции на Украине.

«Мы чувствуем последствия санкций, потому что санкции, о чем нужно говорить открыто, с одной стороны, ударяют по России <…>, но с другой стороны, санкции ощущают все страны, которые принимают в них участие, то есть и Польша тоже», — сказал представитель кабмина Польши.

Ранее сообщалось, что производство пива и сыра в Польше оказалось под угрозой из-за дефицита углекислоты.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть