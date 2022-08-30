Польша под влиянием санкций примет «бюджет на трудные времена»

Правительство Польши на 2023 год примет «бюджет на трудные времена» в связи с тем, что антироссийские санкции оказали негативное воздействие на экономику страны. Об этом заявил руководитель канцелярии премьера республики Михал Дворчик в эфире Польского радио.

По его словам, сейчас экономическая ситуация сложна не только в Польше, но и во всей Европе. Дворчик заявил, что инфляция и рост цен энергоресурсы якобы спровоцированы проведением Россией специальной военной операции на Украине.

«Мы чувствуем последствия санкций, потому что санкции, о чем нужно говорить открыто, с одной стороны, ударяют по России <…>, но с другой стороны, санкции ощущают все страны, которые принимают в них участие, то есть и Польша тоже», — сказал представитель кабмина Польши.

Ранее сообщалось, что производство пива и сыра в Польше оказалось под угрозой из-за дефицита углекислоты.