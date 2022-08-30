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CNN: рост потребления угля Китаем из-за энергокризиса представляет опасность для мира

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Global Look Press

Резкое увеличение потребления угля Китаем, которое было вызвано энергокризисом в стране, может представлять серьезную опасность для всего мира. Об этом сообщает CNN.

«Китай столкнулся с самой сильной за всю историю метеонаблюдений волной жары. Выработка на ГЭС упала, и это спровоцировало энергетический кризис в стране. Китай увеличил потребление угля, что представляет опасность для всего мира», — предупредили экологи.

В публикации отметили, что в Китае из-за перебоев в электроэнергии закрылись заводы, небоскребы погрузились во тьму, а свет около метро и домов приглушен. Из-за веерных отключений энергии не работают кондиционеры, а рыба и птица на фермах начала погибать.

По данным CNN, отключение электроэнергии в Китае нарушает экономический баланс в мире. Но, при этом, рост потребления угля ради возможности справиться с энергокризисом, грозит экологической катастрофой в плане серьезного изменения климата.

По словам советника по климату Greenpeace в Пекине Ли Шо, экстремальная засуха окажет влияние как на жизнь обычных людей, так и на энергоснабжение.

18 августа «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ) писали, что Россия в июле перенаправила уголь, от которого отказался Европейский союз, в Китай и Индию.

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