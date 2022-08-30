В Европе ожидают наплыва мигрантов из-за продовольственного кризиса

Французский европарламентарий Жан-Поль Гарро допустил возможность продовольственного кризиса в Европе из-за ситуации на Украине и увеличения потоков мигрантов, сообщает RT.

Гарро напомнил о словах и.о. главы агентства Евросоюза по безопасности внешних границ Айю Калная, которая заявляла, что ЕС должен быть готов к «новым волнам мигрантов, вынужденных покинуть место проживания из-за продовольственного кризиса».

«Учитывая, что с начала 2022 года число выявленных незаконных пересечений границы ЕС резко выросло (на 82% по сравнению с тем же периодом 2021 года), на Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов на наш континент», — цитирует Гарро Общественное телевидение России.

Политик поинтересовался, продолжит ли Еврокомиссия обязывать государства — члены объединения принимать всех мигрантов или постарается «не допустить заполонения Европы мигрантами и тем самым обезопасить идентичность европейских народов».