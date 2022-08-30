Из-за параллельного импорта цены на IPhone снизились на 30%

Цены на ввезенные благодаря параллельному импорту IPhone стали ниже почти на 30%, сообщает Общественное телевидение России.

Как заявляют эксперты, вопрос с дефицитом IPhone в России полностью закрыт. Помимо импорта, на снижение стоимости повлияло укрепление курса рубля и снижение интереса со стороны потребителей из-за ограниченных возможностей устройств на фоне санкций.

Напомним, из Apple Store были удалены приложения крупнейших российских банков. Оплачивать подписки от Apple пользователям из РФ теперь также стало сложно.