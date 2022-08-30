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В ЕС осуждают план Норвегии ограничить экспорт электроэнергии

План Норвегии ограничить экспорт электроэнергии, чтобы защитить внутренний рынок, это эгоистичный шаг, который расширяет возможности России. С таким заявлением выступили власти Дании, Финляндии и Швеции, передает Общественное телевидение России.

Как пишет Financial Times, власти этих скандинавских стран считают, что действия Осло приведут к увеличению и без того высоких цен на электричество и ещё больше подорвут европейский энергорынок.

ЕС столкнулся с ростом тарифов из-за собственных санкций, а теперь согласно последним опросам, которые приводит The Guardian, 23% британцев этой зимой решили вообще не включать отопление, 69 планируют топить слабее, а 11 думают взять кредит для оплаты счетов за энергию.

При этом, по словам экспертов, желание отказаться от российского топлива сказывается только на самих европейцах.

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