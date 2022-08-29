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Французов призвали экономить свет и газ, чтобы избежать «жестких отключений»

В течение ближайших месяцев в условиях угрозы дефицита газа и электричества Франции будет непросто. Соответствующее заявление сделала премьер-министр страны Элизабет Борн.

Политик подчеркнула, что граждане страны будут вынуждены приложить усилия, чтобы избежать «жестких отключений».

«На фоне угрозы дефицита этой зимой наш единственный путь — снизить потребление энергии. Если мы этого не сделаем и каждый не сыграет свою роль, могут произойти жесткие отключения газа, которые приведут к серьезным экономическим и социальным последствиям. Такая ситуация может коснуться и электричества, и мы должны любой ценой избежать ее», — подчеркнула Борн.

По словам французского-премьер министра, страна вполне способна избежать дефицита. Речь идет как о нехватке газа, так и о недостатке электричества.

Борн отметила, что непосредственно отключение электроэнергии будет связано с работой действующих на территории страны АЭС. В настоящее время во Франции действуют лишь 24 из 56 реакторов атомных электростанций.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша просит Францию ускорить поставки оружия Украине.

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