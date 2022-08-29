Стоимость нефти Brent подскочила до 104 долларов за баррель впервые с 1 августа

По результатам торгов, октябрьские фьючерсы нефти компании Brent подорожали до 104 за баррель.

Уточняется, что такой показатель наблюдается в первый раз с начала этого месяца. Согласно информации биржи ICE, сырьевые котировки поднялись на 3,3%.

Таким образом, цена фьючерсов на пике днем в понедельник, 29 августа, составила 104,25 доллара. Но уже вечером нефть подешевела до 103,66 доллара.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что при условии ослабления санкций после восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Тегеран сможет использовать свою «внушительную флотилию» для экспорта нефти на мировой рынок.