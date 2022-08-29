Профессор МГИМО Лабин посоветовал россиянам избавляться от заграничной недвижимости

Владение недвижимостью за границей в условиях финансового кризиса и геополитической напряженности несет в себе множество рисков. По этой причине россиянам, у которых есть зарубежные апартаменты, лучше продать подобную жилплощадь, приводят слова специалиста по международному праву, профессора МГИМО Дмитрия Лабина «Известия».

По его словам, в Эстонии уже наступили юридические риски, из-за которых граждане России могут лишиться своих объектов собственности. При такой ситуации обращения в суды вряд ли принесут владельцу недвижимости ощутимую пользу.

«Конечно, есть какие-то возможности обращения в суд, но перспективы, на мой взгляд, достаточно маловероятно, что они приведут к желаемому результату. В этой ситуации, наверное, нужно продать эту недвижимость, как-то избавиться от нее, чтобы минимизировать свои потери», — заявил Лабин.

Кроме того, владельцам иностранной недвижимости так же, как и в России, необходимо оплачивать коммунальные платежи. Если долги по ним будут большими, то у собственника могут отобрать жилье.

«Действительно, во многих юрисдикциях, и Эстония не исключение, есть определенная процедура в случае возникновения задолженности, она взыскивается по суду, и если задолженность будет в значительном размере, конечно, могут возникнуть риски потери недвижимого имущества», — заключил Лабин.

29 августа генеральный директор агентства VSN Realty Яна Глазунова предсказала рост цен на новостройки в России на 7-10% к концу 2022 года. Подобная тенденция будет связана с с инфляционными факторами, в том числе — с необходимостью компенсации субсидирования ипотечных ставок.