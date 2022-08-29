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Вучич рассказал о поиске альтернативы топливу из России

Президент Сербии Вучич рассказал о планах закупать нефть в Венесуэле, а уголь в Индонезии

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Сербии Александр Вучич в интервью агентству Reuters
рассказал, что Сербия ищет альтернативу российскому топливу и планирует закупать нефть в том числе в Венесуэле, а уголь — в Индонезии.

«Мы будем брать иракскую (нефть)... Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы», — сказал президент.

По его словам, также Сербия планирует в следующем году импортировать нефть из Азербайджана и увеличила запасы газа в газохранилищах до максимума, благодаря чему запасов должно хватить более чем на 60 дней.

Вучич добавил, что страна хочет закупить около 2 млн тонн угля у Китая и Индонезии для ТЭЦ, генерирующих порядка 70% электричества в стране.

Ранее Вучич, комментируя ситуацию с энергетическим кризисом, заявил, что Европа не переживет конфликт на Украине, если он продлится еще хотя бы год. По его оценкам, никто в Европе не справится с нынешней ситуацией при таких ценах на газ. Белград пополнил запасы газа ранее, чему способствовали поставки из России. Он добавил, что в противном случае Сербия уже стала бы банкротом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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