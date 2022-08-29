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Крупнейшая европейская биржа призвала власти Евросоюза «профинансировать» энерготрейдеров

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Depositphotos

В крупнейшей европейской бирже European Energy Exchange AG заявили, что трейдерам требуется больше государственной поддержки и финансовой помощи для того, чтобы обеспечить гарантированную покупку и продажу сырья. Об этом сообщает Bloomberg.

«Очень важно, чтобы компании получали поддержку в финансировании обеспечения (маржи) не только от Германии, но и от других государств-членов или ЕС», — говорится в материале.

Для бесперебойной продажи сырья на бирже немецкий энергетический гигант Uniper SE стремился расширить государственную кредитную линию до $13 млрд. Без такого объема финансовой поддержки крупнейшим энергокомпаниям Евросоюза будет трудно осуществлять бесперебойную работу на фоне кризиса.

В компании Uniper Fortum Oyj заявили, что ее требования к финансовому обеспечению выросли на €1 млрд за последнюю неделю до €5 млрд. При этом данная поддержка нужна исключительно для северного энергетического рынка.

26 августа цены на электроэнергию «на год вперед» во Франции впервые превысили €1 тыс. за мВт/ч. В Германии аналогичные показатели превзошли €805, установив новый рекорд. По данным Европейской энергетической биржи, показатель стоимости электроэнергии «на год вперед» во Франции за неделю вырос на 24%. Эквивалентный немецкий показатель в ходе торгов 26 августа прибавлял почти 8%, увеличившись с понедельника на 39%.

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