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В Венгрии предсказали «крах» энергетической политики Западной Европы

Глава МИД Венгрии Сийярто: энергетическая политика Западной Европы «идет к краху»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы «со скоростью астероида движется к краху». Об этом он сообщил на встрече с венгерскими послами, передает РИА «Новости».

«Но энергетика — это такая область, где рано или поздно пелена спадет. Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мерзнет, в то время как нет отопления», — сказал он.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт нарастит поставки российского газа с сентября, если об этом удастся договориться с «Газпромом». Других подробностей Сийярто не назвал.

13 августа госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что «Газпром» начал поставлять газ в страну по газопроводу «Турецкий поток» сверх установленных контрактов.

По его словам, ежедневный дополнительный объем до конца августа составит 2,6 млн кубометров.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна продолжает выступать против введения Евросоюзом эмбарго на российский газ.

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