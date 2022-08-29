Власти Германии захотели ускорить углубление Рейна из-за снижения объемов судоходных перевозок

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг выступил за ускорение темпов углубления крупнейших рек страны, в первую очередь, Рейна, из-за их обмеления и снижения объемов судоходных перевозок. Об этом сообщает Zeit.

Для углубления крупнейших немецких рек создали специальную комиссию, представители которой будут следить за реализацией «одного из основных транспортных проектов Германии». При этом Виссинг уже стал курировать проект по углублению рек Сент-Гоар и Майна, чьи русла пролегают по федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Цель масштабного транспортного проекта состоит в том, чтобы повысить объемы перевозок грузов по воде, объемы которых снизились из-за летней засухи. По словам менеджера крупнейшего в мире химического концерна BASF Уве Либельта, при проектировании судов должны применяться более жесткие требования, включая высокий уровень проходимости по «низкой воде».

16 августа преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович назвал еще одно негативное влияние обмеления крупнейших рек на экономику Евросоюза. По его словам, резкий спад уровня рек в первой половине августа 2022 года влияет в том числе на рост цен на газ. Засуха значительно затруднила доставку угля, который мог бы помочь преодолеть энергокризис.