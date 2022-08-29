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Автобусные перевозки в Германии могут оказаться под угрозой срыва из-за энергетического кризиса

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Depositphotos

Германия может столкнуться в ближайшие месяцы с резким сокращением школьных автобусных перевозок из-за роста цен на энергоносители в Европе. Об этом сообщает Spiegel.

В Федеральной ассоциации немецких компаний-омнибусов (BDO) опасаются, что компаниям общественного транспорта уже в скором времени придется сократить льготы или полностью прекратить трафик. Одним из факторов негативной тенденции стало ограничение поставок российских энергоресурсов из-за международных санкций.

«Если решение не будет найдено в ближайшее время, компаниям общественного транспорта очень скоро придется сократить льготы или полностью прекратить трафик», — заявила главный исполнительный директор BDO Кристиан Леонард.

По данным опроса 115 компаний общественного транспорта, проведенного BDO, только 3% фирм сейчас удается покрыть возросшие затраты на электроэнергию. Для более чем 50% немецких транспортных компаний расходы в 2022 году на 50% превысили объем затрат за аналогичный период 2021-го.

29 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях энергетического кризиса готовится экстренная реформа европейского рынка электроэнергии. По ее словам, новая рыночная модель должна вернуть баланс европейской экономики. При этом она не стала раскрывать детали изменений на энергетическом рынке ЕС.

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