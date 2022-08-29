Во Франции признали отсутствие альтернативы российскому газу

Премьер-министр страны Элизабет Борн на встрече с французскими предпринимателями в понедельник рассказала, что французским предприятиям придется снизить потребление энергии на фоне снижения объемов поставок газа из России, так как альтернативу этому энергоресурсу в краткосрочной перспективе найти не удастся. Об этом сообщает телеканал LCI.

«Мы понимаем, что, если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, Европе не хватит газа этой зимой. Нет немедленной альтернативы, чтобы компенсировать отсутствие этих поставок <...> Мы точно знаем, что этой зимой у нас будет меньше газа, чем в предыдущие годы… Единственный выход этой зимой – это снижение потребления», — пояснила премьер-министр.

При этом Борн добавила, что французские газохранилища будут полностью заполнены уже к концу лета, поэтому Франция находится в более выгодном положении, чем другие страны.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит экстренную структурную реформу рынка электроэнергии в ЕС.