Бангладеш закупит 500 тысяч тонн российской пшеницы

Бангладеш планирует импортировать 500 тысяч тонн российской пшеницы. Два правительственных чиновника на условиях анонимности рассказали Reuters, что сделку с РФ заключат через несколько дней, а отгрузку будут осуществлять поэтапно к январю.

Бангладеш планирует платить за импорт в долларах, пояснили собеседники агентства. Советник премьер-министра по частной промышленности и инвестициям Салман Фазлур Рахман уточнил, что Бангладеш покупает зерно и удобрения в России.

«Мы можем осуществлять платежи в долларах за импорт продовольственного зерна и удобрений из России через 24 мировых банка без каких-либо ограничений»,— цитирует Рахмана Общественная служба новостей.