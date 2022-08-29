Экономист Зубец заявил, что в Европе закрываются заводы из-за зеленой энергетики

В Европе уже закрылось несколько предприятий, среди них поставщики алюминия, цинковый завод и производители удобрений. Из-за нехватки энергоносителей и высоких цен заводы вынуждены приостанавливать производство.

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире Общественной службы новостей отметил, что причиной кризиса стали не санкции, а ошибки, которая допустила Европа. В их числе решение перейти на зеленую энергетику.

«Та самая зеленая сделка, когда они заявили о закрытии традиционных источников энергии, таких как газовые, нефтяные электростанции. То есть сокращение традиционной выработки в обмен на развитие ветряков из солнечных батарей.

Еще одна ошибка заключается в том, что они прекратили финансирование традиционных источников энергии, из-за того, что цены на электроэнергию и топливо были низкими последние годы, соответственно, сегодня нефтяные компании не могут нарастить подачу энергоресурсов на рынок, не только потому что там есть какие-то политически или иные ограничения, а потому что для этого нужны большие инвестиции и время», — сказал Зубец.