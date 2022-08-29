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Объем торговли России и Турции в июле сократился на 13%

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Товарооборот России и Турции в июле 2022 года снизился на 13% по сравнению с июньскими показателями. Однако по отношению к аналогичному периоду 2021-го объемы торговли двух стран увеличились на 78%, свидетельствуют данные Турецкого института статистики.

По итогам прошлого месяца импорт из России в Турцию составил $4,374 млрд. Экспорт турецких товаров в Россию сократился до $731 млн. В июне эти показатели были на уровне $5,1 млрд и $790 млн соответственно. По отношению к июлю 2021 года объемы экспорта из Турции в Россию выросли на 75% с $417 млн, импорт российской продукции тогда составил всего $2,75 млрд.

По объемам импорта в Турцию Россия стала абсолютным лидером как по итогам июля 2022 года, так и по результатам первых семи месяцев. За это время Москва поставила Анкаре товаров на общую сумму $32,116 млрд. В то же время по импорту турецких товаров по итогам июля Россия не попала в топ-5 торговых партнеров Турции — лидером здесь стала Германия, которая приобрела продукции на $1,49 млрд.

С 7 октября 2022 года Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Увеличение платы коснется маяка, эвакуации и медицинского обслуживания. Выручка, по данным СМИ, вырастет с $40 млн до $200 млн.

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