Вильфанд посоветовал москвичам не ждать бабье лето в первой декаде сентября

Бабье лето в Москве исключать не стоит, но в первой декаде сентября ожидать его не следует. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в первые дни сентября в столице особого повышения температурных показателей не прогнозируется. Погодные условия в регионе будут находиться под влиянием холодной части антициклона.

«Что будет после первой декады — расчеты будут позже, и бабье лето пока исключать нельзя, но не в первой декаде», — цитирует Вильфанда ФАН.

Кроме того, специалист пообещал москвичам резкое похолодание в первый день осени. В частности, 1 сентября температура воздуха составит до +12...+14 градусов. Такие значения для этого периода ниже климатической нормы.