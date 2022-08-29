Цюрихский университет опроверг теорию о влиянии братьев и сестер на тип личности ребенка

Наличие или отсутствие братьев и сестер у ребенка не влияет на его гендерно-стереотипные характеристики. К такому выводу пришли психологи из Цюрихского университета, передает ФАН.

Ученые провели исследование 12 репрезентативных опросов, участниками которых стали около 85 тысяч человек из девяти стран мира. Работа помогла выяснить, что взросление рядом с младшими или старшими детьми в семье никаким образом не влияет на личность ребенка. То есть характер ребенка не наполняется более или менее «женскими» или «мужскими» чертами.

«По личностным чертам и индексу мы обнаружили, что люди, у которых есть младшая сестра, в среднем демонстрируют те же черты характера, что и люди, у которых есть младший брат», — отметили ученые в результатах исследования, опубликованных в журнале Psychological Science.

Психологи отметили, что наличие других детей не влияет на гендерные характеристики ребенка. При этом нельзя говорить о полном отсутствии влияния братьев и сестер на личность.