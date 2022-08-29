Белоусов назвал сроки восстановления потребительского спроса в России

Первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов дал свою оценку ситуации вокруг потребительского спроса в стране.

По его словам, на текущий момент Россия уже прошла период пикового спада потребительской активности населения. По итогам 2022 года этот показатель составит ориентировочно 4%, приводит слова Белоусова ФАН.

Вместе с тем чиновник дал прогноз по дальнейшему развитию ситуации. Белоусов отметил, что рост потребительского спроса начнется в ближайшей перспективе. Речь идет о 2023 году, резюмировал он.