Белоусов допустил спад потребления в России на 4,2% в 2022 году

В 2022 году в России будет зафиксирован спад потребления в 4,2%. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

«И очень важный вывод, к которому мы пришли после тщательного анализа, <...> скорее всего, пик спада потребительского спроса мы уже прошли», — отметил Белоусов.

Он допустил, что в 2023 году потребление вырастет на 2,5-3%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в номинальном выражении в конце июня уровень потребления россиян вернулся и даже несколько превысил уровни февраля 2022 года.

«У нас, действительно, на потребительском рынке ситуация улучшилась, на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям, даже чуть-чуть превысили их», — сказал министр.

Однако, по его словам, пока рано говорить о стабилизации рынка. В реальном выражении объемы контрольно-кассовой техники отстают. Рост, который фиксировали в июне, происходил по большей части за счет сезонности в туризме, в гостиничном бизнесе и в транспорте.

В конце июня Решетников заявил, что по итогам июня в стране ожидается дефляция.