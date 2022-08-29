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Эксперты Goldman Sachs рассказали, когда британскую экономику ждет рецессия

Британская экономика вступит в рецессию к концу 2022 года, считают представители Goldman Sachs Group Inc., пишет ФАН.

«Мы видим, что риски смещены в сторону более серьезной и затяжной рецессии. Цены на газ могут оставаться высокими дольше, домохозяйства могут сокращать избыточные сбережения в меньшей степени, а сумма дополнительной фискальной поддержки домохозяйствам может оказаться скромнее, чем предполагалось при нашем базовом сценарии», — отмечают специалисты Goldman Sachs.

Ранее Банк Англии прогнозировал, что рецессия продлится более года. Финансовый регулятор повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — впервые за 27 лет. Аналитики не исключают еще одного такого повышения.

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