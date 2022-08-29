Tagesschau: ФРГ гордится отказом от газа из РФ, покупая альтернативный в 10 раз дороже

Германия гордится тем, что смогла отказаться от российского газа, при этом закупает его альтернативу в десять раз дороже. Об этом сообщает Tagesschau.

ФРГ на фоне падения поставок газа через «Северный поток» до уровня менее 10% ищет способы заместить российский газ альтернативным топливом. Для этого Берлин инициировал закупки из Норвегии и Нидерландов по цене в десять раз дороже, чем контракты с Россией, отметили в сообщении.

В публикации указали, что все возможные затраты обязательно лягут на плечи налогоплательщиков Германии. При этом Россия почти никак не пострадает от уменьшения поставок газа в Европу.

Ранее в понедельник госсекретарь по делам Европы при МИД Лоуренс Бун заявила, что Франция готова поставлять газ в Германию, так как она поставляет Франции электроэнергию. По словам Бун, такое сотрудничество является примером европейской солидарности. При этом политик отметила, что страны Евросоюза будут координировать действия по сокращению и оптимизации потребления электроэнергии.