Франция готова поставлять Германии газ в обмен на электроэнергию

Госсекретарь по делам Европы при МИД Лоуренс Бун заявила в эфире телеканала «France-2», что Франция готова поставлять газ в Германию, так как она поставляет Франции электроэнергию.

«Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ», — сказала она.

По словам Бун, такое сотрудничество является примером европейской солидарности. При этом политик отметила, что страны Евросоюза будут координировать действия по сокращению и оптимизации потребления электроэнергии.

Кроме того, госсекретарь рассказала, что цены на электричество во Франции в 2023 году продолжат расти.

Ранее Le Parisien написала, что во Франции цена электричества в 2023 году повысится в 10 раз.

По данным издания, в 2021 году цена составляла, примерно, €85 за 1 МВт⋅ч. Основной причиной скачка стоимости в Le Parisien назвали сокращение экспорта российского газа в Европу. Другая причина — остановка многих ядерных реакторов во Франции. Из 56 в стране работают лишь 24. Остальные остановлены, в частности, из-за проблемы коррозии.

Газета предупредила, что к декабрю 2023 года цена за 1 МВт⋅ч может подняться до €1,6 тыс.