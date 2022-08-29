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Bloomberg: мировой рынок нефти ожидает «внушительная флотилия» топлива из Ирана

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Внушительная флотилия» с иранской нефтью может выйти на мировой рынок при восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ослаблении санкций со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

«Иран создал внушительную флотилию, груженную нефтью, которая может поступить на рынок довольно скоро», — отметил директор JTD Energy Services Джон Дрисколл.

В публикации указали, что речь идет о 93 млн баррелей нефти и газового конденсата, хранящиеся в судах, а также запасы нефти, которые есть в наземных резервуарах Ирана.

По словам Дрисколла, если же санкции в отношении Ирана будут сняты в ближайшее время, все равно потребуется не одна неделя, чтобы урегулировать вопросы, которые касаются страхования, транспортировки, а также организации спотовых и срочных сделок.

Он добавил, что в определенной перспективе Иран будет пытаться увеличить добычу нефти и нарастить его продажу в другие страны. Кроме того, иранская сторона не оставила планы по заполнению пустоты, которая образовалась после ухода России с нефтяного рынка Европы.

25 августа Markets Insider сообщал, что исламская Республика Иран хочет занять долю российского нефтяного рынка в Европе на фоне возобновления переговоров по ядерной сделке.

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