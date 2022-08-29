GIE: более половины стран ЕС запаслись газом выше целевого уровня в 80%

Подземные хранилища газа более чем на 80% заполнили свыше половины стран-членов ЕС. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Согласно представленной информации речь идет о десяти из 19 стран Евросоюза — Швеции, Бельгии, Испании, Чехии, Франции, Дании, Германии, Португалии, Польше и Италии.

Уточняется, что Европейский союз в этом году ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ газа. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы – 90%.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал страны Евросоюза принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители. «Мы не должны позволять Путину решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе», — заявил политик.