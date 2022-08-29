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ТСЖ попросили правительство освободить их от налогов

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Огнёв

Товарищества собственников жилья (ТСЖ) решили попросить правительство освободить от налогообложения платежи граждан. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо президента Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никиты Чулочникова премьеру Михаилу Мишустину.

В письме была указана просьба освободить от налогообложения платежи граждан, направляемые в ТСЖ, которые управляют многоквартирными домами (МКД). При этом в России сейчас свыше 948 тыс. МКД. Из этого общего числа 627 тыс. управляется профессиональными УК, 234 тыс.— непосредственно собственниками жилья и 53 тыс.— ТСЖ. Выручка ТСЖ по итогам 2020 года составила 158,5 млрд рублей.

В АКОН отметили, что сейчас ТСЖ платят 6% по упрощенной схеме налогообложения или 15% от суммы доходов за вычетом расходов. Однако применение налогообложения в отношении ТСЖ противоречит деятельности некоммерческой формы управления многоквартирным домом. То есть подобное явление нарушает конституционные права граждан, которые несут дополнительные затраты на управление домом.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что оптимизация налогообложения в ТСЖ напрашивалась уже давно. Однако полного освобождения от налогов добиться вряд ли получится, так как у ТСЖ есть ряд послаблений. В частности, нет необходимости в получении лицензии. Кроме того, отмена налогов может привести к недобросовестным действиям ради ухода от их уплаты.

21 июля федеральная компания «Этажи» предложила увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при покупке жилья. По нынешним правилам возвращается 13% максимум с 2 млн рублей — 260 тыс. руб.

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