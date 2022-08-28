СМИ: мошенники из Европы нашли способ бесплатно отдыхать в отелях Турции

Мошенники нашли способ бесплатно отдыхать в отелях Турции, в основном схемой пользуются британцы. Об этом пишет онлайн-издание «Турпром» со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации издания, мошенники используют систему денежных переводов по так называемому «почтовому переводу» (Mail Order): вариация услуги «отдохни сейчас, плати потом». Отмечается, что такой вид оплаты недоступен для россиян.

«Промышляют этим в основном европейцы, в первую очередь британцы», — говорится в сообщении.

Мошенники бронируют отель, используя опцию оплаты Mail Order, а после возвращения из Турции отказываются платить. В ответ на платежное поручение, посылаемое банком спустя 3-4 месяца, они утверждают банку, что ни в каком отеле не останавливались. Средства размещения к этому моменту не могут доказать факт приезда туриста, потому что записи установленные там видеокамеры очищаются через месяц.

Ранее сообщалось, что житель Москвы отдал мошенникам 7,5 млн руб. и переписал на них две квартиры.