Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил в рамках общественного форума «Транзит» в городе Тихань, что расширение антироссийских санкций на сферу энергетики стало главной ошибкой Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, именно это повлекло рост цен на энергоносители.

«С тех пор, как Евросоюз распространил санкции на сферу энергетики, цены начали расти... Это была фундаментальная ошибка», — сказал Гуйяш.

Венгерский чиновник добавил, что разрешение на строительство двух блоков АЭС «Пакш-2», выданное венгерским управлением по атомной энергии, позволит «гарантировать электроснабжение». По его словам, без кредита, выданного Россией, строительство затянулось бы лет на 10.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что страны ЕС под влиянием «либерального мейнстрима» не осмеливаются проводить политику, основанную на собственных интересах.