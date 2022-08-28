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Reuters: эксперты прогнозируют рост цен на картофель фри и чипсы в Европе из-за засухи

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В Европе прогнозируют рост цен на картофель из-за сильнейшей за последние 500 лет засухи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов World Potato Markets.

По их мнению, засушливые условия в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии — северо-западном поясе, на который приходится большая часть производства картофеля в Европейском союзе, — могут привести к снижению производства в ЕС до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, ниже, чем в аналогичном засушливом 2018 году.

Так, во Франции урожайность может быть как минимум на 20% ниже среднего за 20 лет. Также служба мониторинга урожая ЕС на этой неделе снизила свой месячный прогноз урожайности картофеля на 2,5%, хотя пересмотренный прогноз соответствовал среднему показателю за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что засуха в Испании может привести к двукратному сокращению урожая оливок в городе Кордова в 2022 году.

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