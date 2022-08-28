Премьер-министр Франции пообещала не допустить «взрыва» цен на электроэнергию

О том, что во Франции власти не допустят резкого скачка цен на электроэнергию, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн. Интервью с ней в субботу, 27 июля, опубликовало издание Le Parisien.



«Мы сохраним механизмы по смягчению роста цен на энергию. Кроме того, мы примем конкретные меры для защиты самых уязвимых слоев населения. Французы могут быть спокойны: мы смягчим этот рост и не допустим «взрыва» цен на электроэнергию», — цитирует Борн газета «Известия».

Она также сообщила, что французские власти собираются следить за тем, как жители страны экономят электроэнергию в своих домах, чтобы избежать подорожания. Ряд ограничений введут и в отношении компаний. Сейчас на рассмотрении находятся указы о запрете световой рекламы ночью и о требовании закрывать двери при включенном кондиционере или отоплении.