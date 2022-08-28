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Конгрессмен Бишоп призвал США прекратить финансировать Киев

Белому дому необходимо переключить фокус внимания на внутриполитические проблемы США и не отправлять Украине «ни единого доллара». Такое заявление сделал член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп 26 августа в интервью изданию The American Conservative.

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — цитирует Бишопа газета «Известия».

По его словам, непрекращающаяся помощь Украине служит политике действующего президента США Джо Байдена — «Америка в последнюю очередь».

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