Europe 1: Алжир задумался об увеличении поставок газа во Францию на 50%

Власти Алжира захотели увеличить объем поставок газа во Францию на 50%. Об этом сообщает Europe 1.

По данным радиостанции, сейчас речь идет лишь об устных договоренностях со стороны Алжира. Однако уже в скором времени состоятся переговоры французской энергетической компании Engie с Алжиром, где данные обязательства будут подтверждены документально.

При этом Франция не сильно зависит от поставок из Алжира, однако возможность их роста на 50% поможет компенсировать прекращение поставок газа из России, добавили в сообщении.

27 августа президент Франции Эммануэль Макрон завершил трехдневный визит в Алжир, где было подписано соглашение об укреплении сотрудничества в области энергетики и безопасности.

До этого премьер-министр Франции Элизабет Борн дала обещание не допустить в стране «взрыва» стоимости электроэнергии. По ее словам, власти сохранят механизмы по смягчению роста стоимости энергии в республике, а также примут меры по защите наиболее незащищенных слоев населения.