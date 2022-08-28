Цены на газ в Европе рекордно выросли на фоне сложностей с поставками из России

Биржевые цены на газ в Европе устремились к рекордным показателям из-за того, что сохраняются ограничения по его поставкам из России. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов.

По данным биржи, расчетная цена на сентябрьские фьючерсы 26 августа составила $3507,3, что стало самым большим значением за все время существования европейских хабов, то есть с 1996 года. При этом всего за неделю она выросла почти на $1 тыс., прибавив 40%. В моменте же цена газа доходила до $3525,9.

При этом рост цен на газ на европейском рынке связан с неопределенностью поставок. Речь идет о том, что «Газпром» еще в середине августа заявил о приостановке поставок по «Северному потоку» из-за техобслуживания в период с 31 августа по 2 сентября. При этом, согласно данным оператора Nord Stream AG, прокачка по трубопроводу ожидается на уровне 31 млн кубометров в сутки. Кроме того, поставки снижаются из-за того, что никак не может разрешиться ситуация с ремонтом турбин.

По данным «Оператора ГТС Украины», прокачка через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на 28 августа запланирована на уровне 42,2 млн кубометров. На этом уровне показатель уже держится с конца мая.

27 августа обозреватель Михалис Псилос в статье для греческого издания Naftemporiki написал, что Евросоюзу нужно отменить санкции и прийти к компромиссу с Россией для выхода из кризиса. По его словам, продолжающаяся экономическая борьба западных стран с Россией, которая является первым поставщиком газа в Европу, может быть выгодна только США.