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Пушилин заявил, что ДНР обеспечена углем и может его экспортировать

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в видеопоздравлении с Днем шахтера в своем Telegram-канале, что ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать.

«Мы полностью обеспечены углем и можем экспортировать качественные сортовые марки черного золота», — сказал он.

По его словам, после завершения спецоперации гражданам республики предстоит трудиться ради строительства мирной жизни в содружестве с Россией.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова провести референдум по вхождению в состав Российской Федерации.

По его словам, республика готова к референдуму организационно.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

В дальнейшем ЛНР и ДНР выразили желание войти в состав России, следом за ними о готовности провести референдумы заявили в Херсонской и Запорожской областях Украины.

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