Эксперт по недвижимости Хуснутдинов заявил о росте спроса на загородное жилье

После начала пандемии коронавируса и с переходом на удаленную работу в России резко вырос спрос на загородное жилье. Об этом «Ленте.ру» заявил руководитель группы по работе с клиентами и партнерами «Ипотека.Центр» Ильмир Хуснутдинов.

«После начала пандемии и массового внедрения удаленного или гибридного формата работы стал набирать обороты спрос на загородное жилье. При этом до 2020 года ипотечные программы на приобретение готовых домов с земельными участками были достаточно сложны и не совсем соответствовали запросам клиентов», — отметил Хуснутдинов.

По его словам, в то время кредитование на строительство домов было плохо развито, и лишь немногие банки имели подобные программы. Однако уже в 2020 году резко возросший спрос на загородное жилье и строительство привели к тому, что банки решили не оставаться в стороне. Тогда-то и стало появляться больше программ на строительство, которые сильно упрощали процесс получения таких займов.

Он добавил, что уже в 2022 году программа индивидуального жилищного строительства уже распространилась на все госпрограммы. Речь идет о Дальневосточной ипотеке, IT-Ипотеке, семейной и льготной ипотеке.

24 августа «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики» писала, что Ленинградское и Егорьевское шоссе стали лидерами среди подмосковных направлений по годовому росту средней стоимости загородной недвижимости. По сравнению с показателями августа 2021-го цены там выросли на 31%.