Жара в Европе спровоцировала резкий рост «сухого туризма»

Пересохшие и обмелевшие реки в Европе из-за жары вызвали резкий скачок «сухого туризма», так как на поверхности оказались скрытые от глаз объекты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Из-за экстремальной жары многие водоемы обмелели. На поверхности появляются объекты, которые долгие годы были скрыты от глаз. Например, в сербском Прахово уровень воды в Дунае настолько снизился, что обнажил остовы 20 военных кораблей, которые были затоплены немецкими войсками в 1944 году при отступлении под натиском советских войск. А в Испании жаркая погода смогла показать доисторический дольмен Гуадальпераль.

В публикации отметили, что в июле река Тибр опустилась до такого уровня, что даже показался затонувший римский мост, датирующийся еще первым веком до нашей эры. А вот в Германии обмеление приносит лишь убытки, так как из-за этого страдают речные круизы. Например, в некоторых местах уровень воды в реках стал настолько низким, что все лодочные экскурсии пришлось заменить автобусными.

В АТОР добавили, что, по оценкам Еврокомиссии, в некоторых европейских странах засуха может продлиться до ноября. При этом она уже стала сильнейшей за последние пять веков.

24 августа президент комитета по туризму Лазурного берега Франции Александра Боркио-Фонтимп сообщила, что в 2022 году на фоне спецоперации РФ на Украине снизился поток российских туристов на Лазурный берег, в результате чего потери в 2022 году составят €50 млн.