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Еврокомиссия решила выделить €10 млн на поддержку сферы энергетики Таджикистана

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Michael Probst/AP

Генеральный директорат Европейской комиссии по международным партнерствам решил выделить €10 млн для реализации программ по поддержке энергосферы Таджикистана. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные тендера.

«Данный проект будет способствовать использованию в Таджикистане устойчивых источников энергии, поддерживая соответствующую институциональную и нормативно-правовую среду в энергетическом секторе», — отметили в описании тендера.

Там также добавили, что выделенные средства, в частности, должны помочь развить потенциал и эффективность Министерства энергетики и водных ресурсов, государственной энергетической компании «Барки Точик» и управления регулирования электроэнергетики Антимонопольной службы Таджикистана.

В Еврокомиссии добавили, что весь этот комплекс мер поможет сделать рынок электроэнергии страны прозрачнее, где будут отражены реальные тарифы. В свою очередь эти цены будут привлекательны для частного сектора, отвечая всем современным требованиям, которые предъявляются региональному рынку электроэнергии. Кроме того, проект поможет усилить взаимодействие между заинтересованными сторонами в энергетике и позволит сократить вредные выбросы в окружающую среду.

9 августа издание Türkiye Gazetesi сообщило, что Турция на встрече стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планирует обсудить вопрос касательно создания «энергетического коридора». Планируется, что тему затронут в сентябре в Узбекистане. При этом Турция в ШОС не входит, но является партнером организации.

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