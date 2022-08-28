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Wiadomości: Польше грозит исчезновение продуктов из магазинов из-за роста цены на газ

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Продукты с полок магазинов в Польше могут исчезнуть из-за высоких цен на газ, пишет газета Wiadomości.

В материале сообщается, что из-за подорожания газа в Польше закрылись или сократили производство ряд предприятий, которые связаны с пищевой промышленностью.

В частности, компания Grupa Azoty сообщила о закрытии завода, который производил удобрения и компоненты создания пластмассы, а принадлежащие группе Capital химические заводы сократили производство аммиака на 10%.

В результате пищевая промышленность начала испытывать дефицит товаров, необходимых для производства, например, углекислого газа. По признаниям представителей польской пищевой отрасли, страна может столкнуться с исчезновением мяса, молочных продуктов и других товаров всего через несколько недель

При этом часть польских продуктовых предприятий уже приостановила свою работу из-за нехватки сырья, а многие другие находятся на грани закрытия, в связи с чем предприниматели обратились к государству за помощью.

Ранее газета «Речь Посполита» сообщала, что польские производители пива, газированных напитков и сыра столкнулись с нехваткой углекислого газа из-за решения компаний Azoty и Anwil ограничить свое производство.

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