Премьер Франции пообещала не допустить «взрыва» цен на электроэнергию

Премьер-министр Франции Элизабет Борн дала обещание не допустить в стране «взрыва» стоимости электроэнергии. Об этом глава французского кабмина заявила в интервью газете Parisien.

«Французы могут быть спокойны: мы смягчим этот рост и не допустим «взрыва» цен на электроэнергию», — сказала Борн.

По ее словам, власти сохранят механизмы по смягчению роста стоимости энергии в республике, а также примут меры по защите наиболее незащищенных слоев населения.

Накануне газета Le Parisien написала, что оптовая цена на электроэнергию во Франции в 2023 году повысится в 10 раз. По данным издания, в 2021 году цена составляла, примерно, €85 за 1 МВт⋅ч. Основной причиной скачка стоимости в Le Parisien назвали сокращение экспорта российского газа в Европу.

В июне госсекретарь французского правительства Оливия Грегуар заявила, что в стране собираются перечислить на счета французов деньги, чтобы частично компенсировать рекордный рост цен. Официальный представитель кабмина уточнила, что при расчете суммы выплаты будет учитываться количество членов семьи.