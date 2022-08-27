Bloomberg: трейдер Trafigura помогает с продажами российского дизельного топлива в Эквадор

Международный трейдер Trafigura Group оказывает помощь с продажами российского дизельного топлива в Эквадор. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

По данным собеседников издания, трейдер зафрахтовал судно Marlin Aventurine для доставки 262 тыс. баррелей топлива нефтяной госкомпании Эквадора Petroecuador.

Судно Marlin Aventurine загрузили в российском порту Тамань и на прошлой неделе оно прибыло в Эквадор. На корабле перевезли дизельное топливо, предназначенное, в том числе для выработки электроэнергии и в качестве разбавителя для мазута, которое экспортирует Кито.

Обычно Petroecuador покупает топливо у нефтеперерабатывающих заводов США. В компании рассказали, что сейчас в Эквадоре зафиксировали дефицит нефтепродуктов. При этом предприятие предупредило трейдеров о невозможности предоставить аккредитацию на нефть российского происхождения, и «трейдер должен взять на себя этот риск».

В конце июля замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США и их союзники нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки, в противном случае стоимость этого ресурса вновь начнет расти.