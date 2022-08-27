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Российский сервис для поиска домашних животных PetHub заработает в Грузии с осени

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Depositphotos

Приложение для поиска потерявшихся домашних животных PetHub, которое создали на Кубани, с сентября заработает в Грузии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение основателя ООО «Петхаб» Григория Калиниченко.

По его словам, в будущем разработанный в Новороссийске сервис запустят во всех странах СНГ. В содружество, кроме Грузии и России, входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

«В планах компании выйти на все СНГ и ближние зарубежье, но для апробации выбрали Грузию. В сентябре сервис PetHub будет запущен в Грузии», — сказал Калиниченко.

Он уточнил, что сейчас PetHub в России насчитывает 50 тысяч пользователей. В Грузии в концу 2022 года планируют подключить не менее 100 тысяч человек за счет рекламных сервисов.

PetHub — на сегодняшний день единственный в России сервис бесплатных объявлений, с помощью которого можно отыскать потерявшихся питомцев и их хозяев. Кроме того, в приложении есть возможность купить щенка у официального заводчика.

В июле сообщалось, что в Англии потерявшийся бигль стал призером конкурса красоты среди собак.

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