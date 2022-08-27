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Фондовый рынок в США упал на 3% из-за заявления о необходимости в повышении ставки

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Xinhua/Global Look Press

Американские индексы уменьшились от 3% до 3,9% на фоне заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о необходимости в повышении ставки. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Индексы в США 26 августа показали худшую дневную динамику впервые за последние несколько месяцев. Dow Jones упал на 1008,38 пункта (3,03%), до показателя в 32 283,38 пункта. S&P 500 сократился на 141,46 пункта, потеряв 3,37% и опустившись до 4057,66 пункта. При этом еще хуже ситуация с Nasdaq, чей индекс упал на 3,94% до 12 141,71 пункта.

Пауэлл 26 августа заявил, что необходимо и дальше поднимать базовую процентную ставку, чтобы контролировать инфляцию.

До этого «Газете.Ru» финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь заявил, что данные по инфляции в США и выступление главы федрезерва США (аналога центрального банка) Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул способны нарушить установившееся в последние семь дней равновесие на рынке криптовалют.

По его словам, инвесторы находятся в подвешенном состоянии, так как есть веские основания полагать, что Пауэлл будет говорить о неготовности приступить к снижению ключевой ставки весной 2023 года.

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