Посол Анголы сообщил, что инициаторы санкций против РФ сами страдают от их последствий

Предложения касательно потолка цен на нефть из РФ не начали пользоваться большим успехом в мире, считает посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам посла, в результате ситуация сложилась таким образом, что сами инициаторы антироссийских санкций страдают сильнее от последствий, чем Россия.

«Соединенные Штаты сейчас проводят активную политику, взаимодействуют с Саудовской Аравией, одним из крупнейших производителей нефти, чтобы повлиять на ОПЕК и ввести ограничения. Недавно в Саудовской Аравии находился президент Джо Байден, который пытался повлиять на Эр-Рияд в этом вопросе», — пояснил Аугушту да Силва Кунья.

Как отметил посол, все попытки воздействовать на Россию путем санкций, оказались безуспешными.

«Мы отмечаем рост цен на товары первой необходимости в Западной Европе, вводятся ограничения на использование электроэнергии», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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