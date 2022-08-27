Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Частный ввоз автомобилей в РФ вырос в 1,5 раза с конца 2021 года 11:32
Светлана Ходченкова показала фото с пляжа и обеспокоила поклонников худобой 11:32
Журналист Красовский опроверг свое назначение на «Первый канал» 11:31
Латвийский хоккеист «Амура» Калниньш получил разрешение на выступление в КХЛ 11:31
Биоинженер Сенатов рассказал о нейроимплантатах, способных вернуть возможность ходить... 11:29
Ученые впервые детально изучили одних из самых загадочных хищников планеты 11:28
Жена Дмитрия Диброва опубликовала фото в купальнике без ретуши 11:23
Еще три судна с зерном вышли из украинских портов 11:20
Стало известно, сколько сербский боец ММА Илич получил за поединок с Шлеменко 11:19
В Минздраве Германии не исключили, что смертность возрастет из-за ситуации... 11:17

Посол Анголы сообщил, что инициаторы санкций против РФ сами страдают от их последствий

close
100%
Lucy Nicholson/Reuters

Предложения касательно потолка цен на нефть из РФ не начали пользоваться большим успехом в мире, считает посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам посла, в результате ситуация сложилась таким образом, что сами инициаторы антироссийских санкций страдают сильнее от последствий, чем Россия.

«Соединенные Штаты сейчас проводят активную политику, взаимодействуют с Саудовской Аравией, одним из крупнейших производителей нефти, чтобы повлиять на ОПЕК и ввести ограничения. Недавно в Саудовской Аравии находился президент Джо Байден, который пытался повлиять на Эр-Рияд в этом вопросе», — пояснил Аугушту да Силва Кунья.

Как отметил посол, все попытки воздействовать на Россию путем санкций, оказались безуспешными.

«Мы отмечаем рост цен на товары первой необходимости в Западной Европе, вводятся ограничения на использование электроэнергии», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть