Посол Анголы заявил, что запуск завода РФ удобрений в стране планируется на 2026 год

Ангола не намерена отказываться от проекта постройки российского завода по производству удобрений, чей запуск предполагается через 4 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.

«Есть планы по образованию консорциумов, также разрабатывается проект поставки природного газа для производства аммиака-карбамида. Запуск проектов запланирован на 2026 год...» — объяснил посол.

По его словам, в настоящий момент проекты с участием РФ находятся в разработке. При этом посол заверил, что отменять проект, уже подписанный с Россией, не намерены.

Также Аугушту да Силва Кунья подчеркнул, что организации из России «имеют равные шансы на конкуренцию на ангольском рынке с любыми другими инвесторами и другими фирмами».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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