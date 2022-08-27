В МВФ заявили о приоритете в сдерживании роста инфляции в течении пяти лет

Приоритетом для мировой экономики на ближайшие пять лет должно стать сдерживание роста инфляции. Об этом заявила первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат, чьи слова приведены на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

«Финансовые институты должны предпринимать более активные меры для сдерживания инфляции и разрабатывать новые модели, которые будут точнее предсказывать динамику экономических показателей в случае экономического шока», — отметили в публикации.

По словам Гопинат, в ближайшие три года стоит ожидать еще более высокую инфляцию, что усложнит монетарною политику стран. Кроме того, последствия пандемии вызвали перебои в поставках, и они могут продлиться еще долгое время, что также скажется на росте цен.

Она добавила, что европейские Центробанки должны действовать более решительно ради стабилизации инфляции. Кроме того, нельзя говорить ни о каких перспективах экономического роста, пока не будет восстановлена стабильность в ценах.

26 августа президент США Джо Байден заявил о прогрессе властей в борьбе с инфляцией в стране. Соответствующее заявление он сделал на митинге в штате Мэриленд, организованном Национальным комитетом Демократической партии Соединенных Штатов.