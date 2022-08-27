В Великобритании счета за электроэнергию вырастут на 80% в октябре

Лондонские счета за электроэнергию вырастут на 80% в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября. Об этом заявил в пятницу регулятор Ofgem, назвав это «кризисом» , который необходимо решать с помощью срочных и решительных действий правительства, информирует CNN.

Генеральный директор Ofgem Джонатан Бреарли подчеркнул, что рост окажет «огромное влияние» на домохозяйства по всей Великобритании, и в январе ожидается еще один рост, отражающий значительное ценовое давление на энергетических рынках.

Он сказал , что следующему премьер-министру Великобритании — либо Лиз Трасс, либо Риши Сунаку — необходимо принять немедленные меры, как только они вступят в должность в следующем месяце.

«Ясно, что новому премьер-министру придется действовать дальше, чтобы справиться с последствиями повышения цен, которое произойдет в октябре и в следующем году», — сказал Бриарли, — Реакция должна соответствовать масштабу кризиса, который нам предстоит».

Рост оптовых цен на энергоносители бьет по странам по всему миру.

В то время как европейские правительства стремились экономить газ, увеличивать объемы хранения и сокращать счета, британское правительство было парализовано гонкой за замену Бориса Джонсона на посту премьер-министра 5 сентября.

Два кандидата на пост спорят о том, как реагировать. Их предложения, которые включают в себя приостановку экологических сборов или снижение налога с продаж, были отклонены аналитиками как слишком незначительные, чтобы предотвратить беспрецедентный удар по бюджетам домохозяйств.

Министр финансов Надхим Захави заявил в пятницу, что работает над планом подготовки к следующему правительству, хотя и признал, что новый потолок цен вызовет стресс и беспокойство у миллионов британцев.

Ofgem не дает прогнозов на январь, когда вступит в силу новое ограничение, потому что рынок остается слишком волатильным, но предполагает, что может быть все еще хуже.

Счета за электроэнергию резко выросли в этом году после того, как оптовые цены на газ и электроэнергию, которые уже росли после пандемии, резко подскочили после начала спецоперации России на Украине и действий Москвы по сокращению экспорта газа в Европу.